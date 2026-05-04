Il racconto del sindaco: "Automobilista rapinato e picchiato sull'Asse Mediano"

uno dei due lo avrebbe immobilizzato mentre l’altro gli strappava portafogli e oggetti di valore

Un episodio di estrema gravità si è verificato lungo l’asse mediano, la superstrada Nola–Villa Literno, all’altezza del depuratore di Villa Literno. A denunciarlo è stato il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, attraverso i propri canali social. Secondo quanto riferito, due persone a bordo di un suv Alfa Romeo Stelvio di colore grigio chiaro avrebbero messo in atto la cosiddetta “tecnica dello specchietto” – o del sassolino – per costringere un automobilista a fermarsi.

Una volta bloccata l’auto, i malviventi avrebbero aggredito la vittima: uno dei due lo avrebbe immobilizzato mentre l’altro gli strappava portafogli e oggetti di valore. Ne sarebbe nata una colluttazione particolarmente violenta, durante la quale il giovane è stato anche ferito sotto un braccio, probabilmente con un oggetto contundente o un’arma da taglio.

I due aggressori si sarebbero poi dati alla fuga, approfittando dell’arrivo di altri automobilisti. L’episodio, secondo il racconto del primo cittadino, sarebbe avvenuto in sua presenza.

Nel suo messaggio, Marrandino ha lanciato un appello alla prudenza rivolto agli automobilisti: “Non fermatevi. Anche se sentite un colpo o vi fanno cenno, proseguite e mettetevi in sicurezza, contattando immediatamente le forze dell’ordine”.

L’episodio riaccende l’attenzione su una tecnica di raggiro già segnalata in diverse aree, che può trasformarsi rapidamente in una rapina violenta. Si raccomanda la massima attenzione lungo il tratto interessato.