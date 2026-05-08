Il Papa a Pompei in elicottero e auto scoperta

La visita del Pontefice è iniziata con l’incontro dedicato alle Opere di Carità del Santuario

Papa Leone XIV è arrivato questa mattina a Pompei per una visita pastorale in occasione del primo anniversario del suo pontificato. L’elicottero del Santo Padre è atterrato intorno alle 8.50 nell’area Meeting del Santuario Mariano. Ad accoglierlo c’erano l’arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio Tommaso Caputo, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e la sindaca di Pompei Andreina Esposito.

La visita del Pontefice è iniziata con l’incontro dedicato alle Opere di Carità del Santuario, realtà che assistono persone provenienti da situazioni di disagio sociale e accolte nei diversi centri della struttura religiosa.

Nel corso del saluto rivolto ai presenti, Papa Leone XIV ha sottolineato il valore della solidarietà e dell’assistenza ai più fragili. «L’amore compie miracoli che vanno ben oltre ogni sforzo e aspettativa, nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime», ha affermato il Santo Padre.

Il Pontefice ha poi ricordato la figura del beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei. «Quando giunse per la prima volta nella valle di Pompei trovò una terra segnata dalla miseria, dalla malaria e dalla presenza dei briganti. Ma seppe riconoscere in ogni persona il volto di Cristo, soprattutto negli orfani e nei figli dei carcerati», ha detto.

Dopo il primo incontro nella sala Luisa Trapani, Papa Leone XIV si è spostato verso il Santuario a bordo di un’auto elettrica scoperta, salutando le migliaia di fedeli assiepati lungo le strade della città mariana.

In piazza Bartolo Longo il Santo Padre celebrerà la Santa Messa e guiderà la tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei.