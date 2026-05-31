Grande caldo, sta per arrivare una lieve tregua

Il peggioramento sarà accompagnato da venti di ponente e maestrale

Dopo diversi giorni caratterizzati da caldo anomalo e condizioni tipicamente estive, la Campania si prepara a una temporanea pausa dall’alta pressione che ha interessato il Mediterraneo centrale nelle ultime settimane. A partire da domani è atteso un graduale calo delle temperature, destinato a diventare più evidente tra mercoledì e giovedì, quando una perturbazione di origine atlantica attraverserà la regione portando aria più fresca e instabile.

Il peggioramento sarà accompagnato da venti di ponente e maestrale, che contribuiranno a ridurre la sensazione di caldo registrata negli ultimi giorni. Sono previste anche precipitazioni, soprattutto nella giornata di mercoledì, con fenomeni che potrebbero interessare diverse aree del territorio regionale.

Si tratterà però di una parentesi breve. Secondo le attuali previsioni, già nel prossimo fine settimana una nuova area di alta pressione dovrebbe espandersi verso il Sud Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e il ritorno di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate.

L’inizio di giugno sarà quindi caratterizzato da una fase più fresca e variabile, prima di un probabile nuovo assaggio d’estate nel corso del weekend.