Gli strappano il Rolex, turista lotta e lo recupera

Le indagini condotte dai “Falchi” della Squadra Mobile di Napoli hanno portato a un rapido sviluppo del caso

Tentata rapina nel cuore del centro storico di Napoli, dove un turista britannico è stato aggredito in pieno giorno da due malviventi a bordo di uno scooter. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì in vico dei Carbonari. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato dal passeggero di uno scooter guidato da un complice. Con un’azione rapida, l’aggressore gli ha bloccato il braccio per poi strappargli l’orologio dal polso, tentando subito dopo la fuga.

La reazione della vittima ha però ribaltato la situazione. Il turista è riuscito a fermare il rapinatore, ingaggiando una colluttazione e recuperando il proprio orologio prima che i due potessero allontanarsi definitivamente.

Le indagini condotte dai “Falchi” della Squadra Mobile di Napoli hanno portato a un rapido sviluppo del caso. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti a identificare e rintracciare i responsabili nel giro di poche ore.

I due uomini, di 47 e 26 anni, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle aree più frequentate dai turisti, soprattutto nel centro storico cittadino, da sempre tra le mete più visitate ma anche tra le più esposte a fenomeni di microcriminalità.