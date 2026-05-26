Funzionario del Viminale precipita nelle tromba delle scale e muore

Il dipendente era regolarmente arrivato in ufficio e, al momento, non è chiaro cosa sia accaduto nei minuti successivi

Un funzionario di 59 anni è morto questa mattina all’interno del Viminale, a Roma, sede del Ministero dell’Interno. La tragedia si è consumata nel cuore del centro storico della Capitale e ha immediatamente attivato le indagini della Polizia di Stato, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe precipitato nella tromba delle scale interne dell’edificio, compiendo un volo di diversi metri che non gli avrebbe lasciato alcuno scampo. Il dipendente era regolarmente arrivato in ufficio e, al momento, non è chiaro cosa sia accaduto nei minuti successivi al suo ingresso nella sede ministeriale.

L’allarme è scattato intorno alle 11 del mattino, quando è stata effettuata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato Viminale, coordinati dalla Procura della Repubblica. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella del suicidio, che al momento appare tra le piste considerate dagli inquirenti, anche se non viene esclusa alcuna possibilità.

Dopo i rilievi di rito, la salma è stata trasferita in obitorio ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia. L’esame autoptico sarà fondamentale per chiarire ulteriormente le cause del decesso e ricostruire con maggiore precisione gli ultimi momenti di vita del funzionario.