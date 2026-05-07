Ferito da motozappa, ecco chi è la vittima 34enne

La notizia della morte di Assuntino Caruccio ha sconvolto l’intera comunità

Profondo dolore a Montemarano per la morte di Assuntino Caruccio, il giovane agricoltore di 34 anni deceduto dopo giorni di agonia nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Giuseppe Moscati. L’uomo era rimasto gravemente ferito lo scorso 29 aprile mentre stava lavorando in un terreno agricolo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 34enne sarebbe rimasto incastrato con le gambe nella motozappa che stava utilizzando durante le attività nei campi. Le ferite riportate erano apparse subito molto gravi.

Dopo l’allarme, sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 e, vista la criticità della situazione, era stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Avellino, dove il giovane è rimasto ricoverato per circa una settimana. Nonostante i tentativi dei medici, nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere.

La notizia della morte di Assuntino Caruccio ha sconvolto l’intera comunità irpina, che nei giorni scorsi si era stretta attorno alla famiglia con momenti di preghiera e solidarietà. La parrocchia di Parrocchia Santa Maria Assunta aveva infatti organizzato una veglia nella chiesa dell’Immacolata, nella speranza di un miglioramento delle sue condizioni.

A esprimere il dolore del paese è stato anche il sindaco Beniamino Palmieri, che ha affidato il cordoglio della cittadinanza a poche parole: “Siamo distrutti. Chiediamo silenzio e preghiere per il nostro Assuntino”.

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei lavori agricoli e sui rischi legati all’utilizzo di mezzi meccanici nei campi, incidenti che continuano purtroppo a verificarsi con drammatica frequenza.