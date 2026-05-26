Danneggiata la targa per Martina Carbonaro a un anno dalla sua morte

La scoperta è avvenuta questa mattina, proprio a poche ore dalla fiaccolata organizzata in memoria della ragazza

Vandali in azione ad Afragola nel giorno dedicato al ricordo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Andrea Tucci. Ignoti hanno infatti danneggiato la targa commemorativa collocata sulla panchina rossa di piazza del Rosario, luogo simbolo scelto dalla comunità per ricordare la giovane vittima e mantenere viva l’attenzione sul tema della violenza contro le donne.

La scoperta è avvenuta questa mattina, proprio a poche ore dalla fiaccolata organizzata in memoria della ragazza a un anno esatto dal femminicidio che sconvolse l’intera città e l’opinione pubblica campana. Il gesto ha provocato indignazione e amarezza tra cittadini, associazioni e familiari, soprattutto per il forte valore simbolico del luogo colpito.

La targa era stata installata su una panchina rossa, simbolo nazionale della lotta ai femminicidi e della sensibilizzazione contro la violenza di genere. Negli ultimi mesi quello spazio era diventato un punto di raccoglimento e memoria, spesso raggiunto da giovani, studenti e cittadini per lasciare fiori, messaggi e pensieri dedicati a Martina.

La coincidenza tra il danneggiamento e la giornata commemorativa rende l’episodio ancora più grave agli occhi della comunità locale, che si prepara comunque a partecipare alla fiaccolata prevista in serata per ricordare la giovane vittima e ribadire il rifiuto di ogni forma di violenza.