Corpo senza vita nel kayak rovesciato

La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria

Tragedia lungo il torrente Capodifiume a Capaccio Paestum, dove un turista tedesco di 72 anni ha perso la vita durante un’escursione in kayak. La vittima, identificata con le iniziali K.O., si trovava in vacanza nella zona insieme alla moglie. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo aveva deciso di percorrere il corso d’acqua a bordo della propria imbarcazione per raggiungere il mare. Tuttavia, qualcosa è andato storto e non ha più fatto ritorno.

A dare l’allarme, in serata, è stata la consorte, preoccupata per il mancato rientro. Sono immediatamente scattate le ricerche che hanno coinvolto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, la squadra fluviale di Salerno, i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo e la polizia municipale.

Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba in località Licinella, sul litorale di Capaccio Paestum, con il tragico ritrovamento: il kayak era ribaltato alla foce del torrente e, al suo interno, è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, che presentava evidenti ferite al volto.

La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria. Il magistrato di turno della Procura di Salerno ha disposto un esame esterno per chiarire le cause del decesso e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un malore improvviso.