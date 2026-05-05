Computer Experience guida le imprese tra NIS 2 e servizi IT gestiti: sicurezza, continuità e conformità digitale
NIS 2: la nuova frontiera della cybersecurity europea e il ruolo di Computer Experience
La Direttiva NIS 2 segna un punto di svolta nella strategia europea sulla cybersecurity, imponendo alle aziende nuovi e più rigorosi standard di sicurezza informatica, gestione del rischio e continuità operativa.
Con l’entrata in vigore della normativa, un numero crescente di imprese è chiamato ad adeguarsi a obblighi stringenti, che includono responsabilità dirette per il management, controlli più severi e sanzioni economiche rilevanti in caso di non conformità.
In questo scenario, Computer Experience si posiziona come partner tecnologico e consulenziale, supportando le aziende in tutte le fasi del percorso di adeguamento alla NIS 2.
Cosa prevede la Direttiva NIS 2
La nuova normativa europea rafforza il precedente quadro regolatorio introducendo:
Maggiori obblighi in materia di sicurezza informatica
Responsabilità diretta degli organi dirigenziali
Controlli più rigorosi da parte delle autorità competenti
Sanzioni significative in caso di violazioni
La direttiva coinvolge settori strategici ed essenziali come IT, industria, energia, sanità, trasporti, logistica e pubblica amministrazione, estendendo gli obblighi anche a molte PMI.
Chi è obbligato all’adeguamento
Devono conformarsi alla NIS 2 le aziende che:
Operano in settori considerati critici o essenziali
Superano determinati requisiti dimensionali
Gestiscono infrastrutture digitali o dati sensibili
Forniscono servizi tecnologici strategici
Molte realtà imprenditoriali, spesso inconsapevolmente, rientrano già nel perimetro della direttiva.
Il supporto di Computer Experience
Computer Experience affianca le imprese con un percorso completo di adeguamento, che include:
Analisi iniziale di conformità (gap analysis)
Valutazione dei rischi informatici e operativi
Definizione delle misure di sicurezza richieste
Aggiornamento delle policy aziendali
Implementazione di soluzioni tecnologiche dedicate
Gestione degli incidenti di sicurezza
Formazione del personale e del management
Monitoraggio e supporto continuativo
Un approccio operativo e concreto che punta non solo alla conformità normativa, ma alla reale protezione dell’azienda.
I vantaggi per le imprese
Affidarsi a Computer Experience significa:
Ridurre il rischio di attacchi informatici
Evitare sanzioni e interruzioni operative
Proteggere dati e continuità del business
Rafforzare la reputazione aziendale
Avere un unico referente tecnico e consulenziale
Servizi gestiti IT: la continuità operativa diventa strategia
Nel contesto digitale attuale, la gestione dell’infrastruttura IT è diventata un elemento chiave per garantire efficienza, sicurezza e continuità operativa.
I servizi gestiti IT rappresentano una soluzione sempre più adottata dalle aziende che scelgono di esternalizzare la gestione dei sistemi informatici a partner specializzati come Computer Experience.
Perché i servizi gestiti sono fondamentali
Questo modello consente alle imprese di:
Monitorare costantemente i sistemi IT
Ridurre i tempi di inattività (downtime)
Migliorare la sicurezza informatica
Pianificare i costi in modo prevedibile
Aggiornare continuamente le tecnologie
In questo modo, l’IT si trasforma da centro di costo a leva strategica di crescita.
L’offerta di Computer Experience
Computer Experience propone servizi gestiti IT personalizzati per aziende di ogni dimensione, tra cui:
Monitoraggio e gestione dell’infrastruttura IT
Sicurezza informatica avanzata e conforme a normative come NIS 2 e GDPR
Backup e disaster recovery per la continuità operativa
Assistenza tecnica continua e supporto specializzato
Un modello proattivo che punta alla prevenzione dei problemi prima ancora che si verifichino.
Una gestione integrata tra sicurezza e tecnologia
Dalla conformità alla NIS 2 ai servizi IT gestiti, Computer Experience si propone come un partner unico per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, garantendo sicurezza, continuità e adeguamento normativo in un unico percorso integrato.