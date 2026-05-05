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Computer Experience guida le imprese tra NIS 2 e servizi IT gestiti: sicurezza, continuità e conformità digitale

NIS 2: la nuova frontiera della cybersecurity europea e il ruolo di Computer Experience

A cura di Redazione
05 maggio 2026 15:30
Computer Experience guida le imprese tra NIS 2 e servizi IT gestiti: sicurezza, continuità e conformità digitale -
Vesuviano e oltre
Attualità
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La Direttiva NIS 2 segna un punto di svolta nella strategia europea sulla cybersecurity, imponendo alle aziende nuovi e più rigorosi standard di sicurezza informatica, gestione del rischio e continuità operativa.

Con l’entrata in vigore della normativa, un numero crescente di imprese è chiamato ad adeguarsi a obblighi stringenti, che includono responsabilità dirette per il management, controlli più severi e sanzioni economiche rilevanti in caso di non conformità.

In questo scenario, Computer Experience si posiziona come partner tecnologico e consulenziale, supportando le aziende in tutte le fasi del percorso di adeguamento alla NIS 2.

Cosa prevede la Direttiva NIS 2

La nuova normativa europea rafforza il precedente quadro regolatorio introducendo:

Maggiori obblighi in materia di sicurezza informatica

Responsabilità diretta degli organi dirigenziali

Controlli più rigorosi da parte delle autorità competenti

Sanzioni significative in caso di violazioni

La direttiva coinvolge settori strategici ed essenziali come IT, industria, energia, sanità, trasporti, logistica e pubblica amministrazione, estendendo gli obblighi anche a molte PMI.

Chi è obbligato all’adeguamento

Devono conformarsi alla NIS 2 le aziende che:

Operano in settori considerati critici o essenziali

Superano determinati requisiti dimensionali

Gestiscono infrastrutture digitali o dati sensibili

Forniscono servizi tecnologici strategici

Molte realtà imprenditoriali, spesso inconsapevolmente, rientrano già nel perimetro della direttiva.

Il supporto di Computer Experience

Computer Experience affianca le imprese con un percorso completo di adeguamento, che include:

Analisi iniziale di conformità (gap analysis)

Valutazione dei rischi informatici e operativi

Definizione delle misure di sicurezza richieste

Aggiornamento delle policy aziendali

Implementazione di soluzioni tecnologiche dedicate

Gestione degli incidenti di sicurezza

Formazione del personale e del management

Monitoraggio e supporto continuativo

Un approccio operativo e concreto che punta non solo alla conformità normativa, ma alla reale protezione dell’azienda.

I vantaggi per le imprese

Affidarsi a Computer Experience significa:

Ridurre il rischio di attacchi informatici

Evitare sanzioni e interruzioni operative

Proteggere dati e continuità del business

Rafforzare la reputazione aziendale

Avere un unico referente tecnico e consulenziale

Servizi gestiti IT: la continuità operativa diventa strategia

Nel contesto digitale attuale, la gestione dell’infrastruttura IT è diventata un elemento chiave per garantire efficienza, sicurezza e continuità operativa.

I servizi gestiti IT rappresentano una soluzione sempre più adottata dalle aziende che scelgono di esternalizzare la gestione dei sistemi informatici a partner specializzati come Computer Experience.

Perché i servizi gestiti sono fondamentali

Questo modello consente alle imprese di:

Monitorare costantemente i sistemi IT

Ridurre i tempi di inattività (downtime)

Migliorare la sicurezza informatica

Pianificare i costi in modo prevedibile

Aggiornare continuamente le tecnologie

In questo modo, l’IT si trasforma da centro di costo a leva strategica di crescita.

L’offerta di Computer Experience

Computer Experience propone servizi gestiti IT personalizzati per aziende di ogni dimensione, tra cui:

Monitoraggio e gestione dell’infrastruttura IT

Sicurezza informatica avanzata e conforme a normative come NIS 2 e GDPR

Backup e disaster recovery per la continuità operativa

Assistenza tecnica continua e supporto specializzato

Un modello proattivo che punta alla prevenzione dei problemi prima ancora che si verifichino.

Una gestione integrata tra sicurezza e tecnologia

Dalla conformità alla NIS 2 ai servizi IT gestiti, Computer Experience si propone come un partner unico per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, garantendo sicurezza, continuità e adeguamento normativo in un unico percorso integrato.

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