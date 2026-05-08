Caos trasporti: sciopero Eav di 24 ore e stop alla linea Fs Napoli-Salerno

Per limitare i disagi ai viaggiatori, i treni cancellati saranno sostituiti da servizi autobus

Fine settimana complicato per pendolari e viaggiatori in provincia di Napoli. Per domenica 10 maggio è stato proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Eav che potrebbe provocare forti disagi sulla rete del trasporto pubblico locale. L’agitazione è stata indetta dal sindacato Orsa per contestare problematiche legate all’organizzazione aziendale. A comunicarlo è stata la stessa Eav, che in una nota ha precisato che lo sciopero inizierà alle 19.31 di sabato 9 maggio e terminerà alle 19.30 di domenica 10.

Durante la fascia interessata dall’astensione dal lavoro, la regolarità del servizio dipenderà dal numero di dipendenti che aderiranno allo sciopero. L’azienda ha invitato gli utenti a consultare il sito ufficiale per verificare l’elenco delle corse garantite e gli aggiornamenti relativi alle singole linee.

La giornata di domenica si preannuncia particolarmente delicata anche per un’altra criticità che interesserà il sistema ferroviario campano. Dalle 23 di sabato e fino alle 6 del 6 giugno sarà infatti sospesa la circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli San Giovanni-Barra – Salerno via Cava, per consentire lavori infrastrutturali lungo la linea.

Lo stop coinvolgerà i collegamenti tra Salerno e Napoli Campi Flegrei passando per Torre Annunziata, oltre ai treni provenienti da Castellammare di Stabia diretti nel capoluogo campano.

Per limitare i disagi ai viaggiatori, i treni cancellati saranno sostituiti da servizi autobus predisposti lungo le tratte interessate dai lavori.