Brusciano, successo per il Premio “Sulla Strada della Vita - Fabio Postiglione”

Una mattinata di memoria, legalità e impegno civile dedicata alle nuove generazioni

Si è svolta presso l’Aula Consiliare “Giancarlo Siani” del Comune di Brusciano la cerimonia conclusiva del progetto educativo “Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione”, promosso dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di trasmettere ai giovani i valori della legalità, della responsabilità civile e della libertà di informazione attraverso la figura del giornalista Fabio Postiglione.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo dell’informazione e delle istituzioni. Presenti il sindaco Giacomo Romano, l’assessore Monica Cito, Valentina Trifiletti, giornalista Mediaset e moglie di Fabio Postiglione, Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera, Gianluca Abate del Corriere della Sera, Claudio Silvestri, segretario aggiunto della Fnsi, Geppina Landolfo, segretaria del Sugc, Mimmo Rubio, responsabile del Dipartimento Legalità del Sugc, Luciana Esposito di Napolitan, Mario Pepe de Il Roma, Chiara Marasca del Corriere del Mezzogiorno, Andrea Fiorentino, giornalista freelance, e Giuseppe Di Maio, responsabile emergenza 118 dell’ODV Insieme si Può.

Nel corso della mattinata, caratterizzata da momenti di intensa partecipazione emotiva, gli ospiti hanno condiviso ricordi, riflessioni e testimonianze sulla figura di Fabio Postiglione, sottolineandone il rigore professionale, il coraggio e il profondo senso etico che hanno contraddistinto il suo percorso umano e giornalistico.

Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo “De Filippo – De Ruggiero”, che hanno presentato i video spot realizzati nell’ambito del progetto. Gli elaborati hanno dimostrato maturità, sensibilità e capacità di interpretare i temi affrontati durante il percorso formativo. Il lavoro vincitore, dedicato alla figura di Fabio Postiglione, ha particolarmente colpito la giuria e il pubblico per la forza del messaggio e l’intensità della narrazione.

Tra i momenti più significativi della cerimonia, la lettura della lettera che gli studenti hanno dedicato a Valentina Trifiletti e la consegna del dipinto realizzato dal maestro Pasquale Terracciano, raffigurante Fabio insieme al suo amato Diego. Un gesto artistico e umano che ha suscitato profonda commozione tra i presenti.

Nel corso dell’evento sono state inoltre consegnate targhe di riconoscimento ai rappresentanti del mondo del giornalismo, delle associazioni e delle realtà che hanno sostenuto il progetto, contribuendo a trasformare la memoria in uno strumento concreto di educazione e crescita civile.

«Questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Giacomo Romano – ha dimostrato come il ricordo possa diventare occasione di formazione e cittadinanza attiva. Fabio Postiglione continua a parlare ai giovani attraverso l’esempio della sua vita e del suo lavoro».

Per l’assessore Monica Cito, ideatrice del progetto, «la più grande soddisfazione è stata vedere i ragazzi confrontarsi con una storia autentica e trasformarla in consapevolezza. La memoria acquista valore quando riesce a generare futuro».

La manifestazione si è conclusa con la premiazione degli studenti e con un lungo applauso dedicato a Fabio Postiglione, simbolo di un giornalismo libero, coraggioso e profondamente umano.