Bruciato lo striscione con il volto di Martina Carbonaro

L’allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno notato le fiamme che stavano danneggiando il manifesto

Atto vandalico ad Afragola dove qualcuno ha incendiato il grande striscione dedicato a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci, che ha confessato il delitto ed è attualmente sotto processo davanti alla Corte d’Assise. L’allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno notato le fiamme che stavano danneggiando il manifesto commemorativo raffigurante il volto della giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Lo striscione era stato affisso come segno di vicinanza alla famiglia della ragazza e per mantenere viva la memoria della giovane vittima. Il gesto ha suscitato sdegno e indignazione tra i residenti e nella comunità locale, ancora profondamente colpita dalla tragedia.

Sull’episodio sono in corso accertamenti per individuare i responsabili. Gli investigatori stanno valutando ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dei fatti e a chiarire la natura del gesto.