Boccone di traverso, donna salvata dal titolare del ristorante

l’uomo ha praticato la Manovra di Heimlich, riuscendo in pochi istanti a far espellere il boccone

Una serata tra amiche ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Sava, in provincia di Taranto, dove una donna è stata salvata grazie al tempestivo intervento del titolare di una pizzeria. L’episodio è avvenuto all’interno della Pizzeria Sirò. La cliente, seduta a tavola con due amiche, ha improvvisamente accusato gravi difficoltà respiratorie dopo che un boccone le era andato di traverso, provocando un’ostruzione delle vie aeree.

Le persone presenti hanno tentato di aiutarla, ma la situazione è apparsa subito critica. A intervenire è stato Silvio, titolare del locale e maestro pizzaiolo, che si è accorto di quanto stava accadendo e ha raggiunto immediatamente il tavolo.

Con prontezza e sangue freddo, l’uomo ha praticato la Manovra di Heimlich, riuscendo in pochi istanti a far espellere il boccone che stava soffocando la donna. La cliente ha così ripreso a respirare, tra il sollievo generale dei presenti.

Dopo lo spavento, la donna ha ringraziato il titolare per averle salvato la vita. Lo stesso Silvio ha poi sottolineato l’importanza della formazione: partecipare a corsi di primo soccorso, ha spiegato, può rivelarsi decisivo in situazioni di emergenza, dove anche pochi secondi possono fare la differenza.