Auto si scontra con una fioriera che colpisce e ferisce una donna

All’interno dell’auto sarebbero state rinvenute numerose borse e borsoni che occupavano parte dell’abitacolo

Attimi di tensione nel cuore di Napoli, in via Chiaia, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente che ha provocato danni all’arredo urbano e il ferimento di una donna anziana. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe urtato una fioriera posizionata lungo la strada e, durante una successiva manovra in retromarcia, avrebbe investito una passante che si trovava nella zona. L’impatto ha immediatamente richiamato l’attenzione dei presenti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla donna. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e non avrebbe riportato lesioni di particolare entità.

Dopo l’incidente, il veicolo è stato fermato per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. All’interno dell’auto sarebbero state rinvenute numerose borse e borsoni che occupavano parte dell’abitacolo, elemento che rientra tra gli aspetti oggetto di verifica da parte degli investigatori.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità, oltre a verificare le condizioni del conducente al momento dell’incidente.

L’episodio è stato segnalato sui social dal giornalista Elio Guerriero, contribuendo a richiamare l’attenzione sull’accaduto.