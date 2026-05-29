Auto contro scuolabus, dieci bimbi feriti di cui due sono gravi

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente per prestare assistenza

È di tredici feriti, tra cui dieci bambini, il bilancio provvisorio dell’incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese, che ha coinvolto uno scuolabus comunale e un’autovettura. Lo riportano le prime informazioni diffuse dopo l’accaduto. Lo scuolabus era diretto verso la borgata costiera della città e trasportava alunni dell’istituto comprensivo Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, accompagnati dal personale addetto al servizio. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una Nissan Qashqai sulla quale viaggiavano diverse persone appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale, il conducente dell’autovettura, un uomo di 51 anni, sarebbe risultato privo di patente di guida e il veicolo sarebbe stato sprovvisto di copertura assicurativa. A bordo della Nissan si trovavano anche la moglie dell’uomo, in stato di gravidanza, e cinque bambini.

L’impatto ha provocato il ferimento di tredici persone, tra cui dieci minori. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente per prestare assistenza ai coinvolti e trasferire i feriti nelle strutture sanitarie della zona per gli accertamenti e le cure necessarie.

Il conducente della Nissan è stato ricoverato in ospedale, mentre risultano in corso ulteriori verifiche per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Particolarmente scosso dall’accaduto sarebbe anche l’autista dello scuolabus, dipendente comunale, che si trovava alla guida del mezzo al momento dello scontro. Le sue condizioni non desterebbero comunque particolari preoccupazioni dal punto di vista fisico.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.