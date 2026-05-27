Arrivano i chioschi a Piazza Garibaldi: ecco cosa venderanno

L’intervento si inserisce nel più ampio programma “Bella Piazza”, che punta alla rigenerazione dell’area

A Napoli prende forma un nuovo tassello del progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi, dove saranno attivati sei nuovi chioschi destinati a servizi per cittadini e turisti, con l’obiettivo di rendere l’area più funzionale, accogliente e integrata nel tessuto urbano. I nuovi spazi, che saranno inaugurati venerdì 29 maggio alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, offriranno una gamma di attività che va dalla gestione dei bagagli all’esposizione di prodotti di artigianato, fino all’organizzazione di eventi, spettacoli e iniziative a carattere sociale e culturale.

All’evento parteciperanno anche rappresentanti istituzionali e del mondo accademico e sociale, tra cui la Fondazione Con il Sud, le Università Federico II e Vanvitelli, l’Accademia di Belle Arti di Napoli e diverse realtà impegnate nella gestione del progetto.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma “Bella Piazza”, che punta alla rigenerazione dell’area nord della piazza, uno degli snodi principali della mobilità e dell’accoglienza turistica cittadina. Con l’attivazione dei nuovi chioschi si completa un sistema di otto presidi complessivi, che comprende anche la Portineria Garibaldi e un presidio delle forze dell’ordine già operativi.

Gli spazi saranno affidati a un partenariato di cooperative e realtà sociali del territorio, tra cui l’ATS Terre Future, la Cooperativa Sociale EVA, Dedalus, NEST Napoli Est Teatro ETS e altri soggetti impegnati nella promozione di attività di inclusione sociale, economia solidale e cultura.

Il progetto prevede anche iniziative legate al contrasto della violenza di genere, all’inserimento lavorativo di persone fragili, alla mediazione sociale e alla valorizzazione di beni confiscati alle mafie, oltre a servizi di supporto ai flussi turistici.

L’obiettivo dichiarato è trasformare Piazza Garibaldi in un vero hub urbano di accoglienza e socialità, combinando rigenerazione urbana, sicurezza e sviluppo culturale in una delle aree più strategiche della città.