Abusa di una ragazza a Boscoreale, catturato al Nord

L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione

È stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, un 41enne condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore appartenente al proprio ambito familiare. I fatti risalgono al periodo compreso tra settembre e dicembre del 2017 a Boscoreale, nel Napoletano, quando l’uomo, allora 32enne, avrebbe abusato della giovane vittima. La denuncia presentata dalla ragazza ha dato avvio alle indagini che hanno portato al processo e alla successiva condanna.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha riconosciuto l’imputato colpevole. La sentenza, emessa dal giudice per le indagini preliminari nel maggio 2023 e successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Napoli nell’ottobre 2024, è diventata definitiva il 26 novembre 2025, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa.

L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Tenendo conto dei 26 giorni già trascorsi in custodia cautelare nel carcere di Napoli-Poggioreale nel 2021, la pena residua da espiare è stata quantificata in 4 anni, 5 mesi e 4 giorni.

Oltre alla condanna detentiva, nei suoi confronti sono state disposte anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità di ricoprire incarichi di tutore o curatore.

Ricevuto il provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria, i Carabinieri di Gualtieri hanno localizzato il 41enne nel comune in cui attualmente risiede e hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Reggio Emilia, dove sconterà la pena inflitta.