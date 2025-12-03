Agli studenti spetta un Bonus Dote di 500 euro

Una novità rilevante per migliaia di famiglie italiane sta arrivando alla Camera dei Deputati: la proposta di legge A.C. 1367 introduce la cosiddetta dote educativa, un contributo annuale destinato a sostenere le spese scolastiche e a favorire la continuità dei percorsi formativi. Si tratta di uno strumento pensato anche per contrastare la dispersione scolastica, ampliando l’accesso ad attività e materiali educativi.

Un bonus senza bonifico: arriva una carta elettronica da 500 euro

La dote educativa non viene erogata tramite bonifico bancario. Il beneficio consiste in una carta elettronica nominativa, ricaricata annualmente fino a un massimo di 500 euro, utilizzabile esclusivamente per beni e servizi legati allo studio e alla formazione. L’importo effettivo sarà stabilito in base alle risorse disponibili nel fondo dedicato.

Destinatari: chi potrà richiedere la dote educativa

La misura è rivolta a studenti e studentesse iscritti alle scuole pubbliche del primo e secondo ciclo (scuole medie e superiori). Il requisito principale è l’indicatore ISEE: possono accedere le famiglie con ISEE inferiore a 45.000 euro, una soglia piuttosto ampia rispetto ad altre agevolazioni già esistenti.

Cosa si può acquistare con la carta

Il contributo non si limita ai libri scolastici. Il credito potrà essere utilizzato per una vasta gamma di spese educative:

libri scolastici e testi digitali

materiali di cancelleria

strumenti e dispositivi digitali utili allo studio

attività comprese nel Piano dell’offerta formativa dell’istituto

iniziative culturali, artistiche, sportive, musicali e percorsi di volontariato riconosciuti come educativi

Questa impostazione rende la dote educativa un bonus flessibile, pensato per coprire sia i costi scolastici obbligatori sia le attività che arricchiscono il percorso formativo.

Gestione tramite app e rete di negozi convenzionati

Il sistema operativo della carta sarà centralizzato in un’area digitale chiamata La mia dote educativa, accessibile tramite app. L’utente potrà:

consultare il saldo

visualizzare le spese ammesse

individuare gli esercizi commerciali accreditati

verificare le iniziative disponibili sul territorio

L’utilizzo sarà consentito solo presso fornitori autorizzati: librerie, cartolerie, associazioni culturali, palestre, scuole di musica, centri sportivi e altri enti che offriranno servizi in linea con la finalità educativa della misura.

Coperture economiche e risorse disponibili

La proposta di legge prevede l’istituzione di un fondo nazionale gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una dotazione annuale di 3 miliardi di euro. La dote educativa verrebbe erogata entro i limiti di questo fondo, con un sistema impostato per restare entro il budget programmato.