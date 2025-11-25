MD apre nuovi punti vendita, 180 assunzioni

Il Gruppo MD prepara una nuova fase di ampliamento della propria rete commerciale, rafforzando la presenza sul territorio con un piano industriale che si svilupperà tra il 2025 e il 2026. L’obiettivo è chiaro: potenziare il modello discount attraverso nuove aperture, restyling mirati e un incremento significativo della forza lavoro.

Crescita della rete: dalle inaugurazioni del 2025 alle prossime aperture

Nel secondo semestre del 2025 MD ha già avviato tre nuovi supermercati, localizzati a Milano, San Cipriano d’Aversa e Palermo. A questi si affiancherà, entro fine novembre, il punto vendita di Trecate, in provincia di Novara, che segnerà un passo ulteriore nell’espansione al Nord Italia.

Parallelamente alle nuove aperture, l’azienda ha completato una serie di interventi strutturali su diversi store già esistenti. I lavori di ristrutturazione hanno coinvolto punti vendita in aree strategiche come San Benedetto del Tronto, Nardò, Vieste, Atessa e Bolzano, con l’obiettivo di uniformare gli standard di servizio e migliorare l’esperienza di acquisto.

Il piano 2025-2026: 16 nuovi supermercati e un impatto occupazionale rilevante

L’asse portante della strategia MD per il biennio è l’avvio di 16 nuovi supermercati. Il progetto, che tocca Nord, Centro e Sud Italia, porterà alla creazione di oltre 180 nuovi posti di lavoro. Parte delle assunzioni è già stata completata, ma la quota principale verrà attivata in concomitanza con l’apertura degli store programmati entro il 2026.

Le nuove strutture potrebbero essere gestite sia direttamente dal Gruppo sia attraverso il sistema di affiliazione, formula che MD utilizza da anni per ampliare la copertura territoriale.

Un potenziamento che guarda al lungo periodo

Il percorso di MD conferma una strategia orientata alla crescita costante e al consolidamento della posizione nel mercato discount italiano, attraverso investimenti su immobili, personale e rinnovamento dei format di vendita.