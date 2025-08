Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dall’elica di un gommone nella baia di Marina Piccola, nei pressi della Grotta Verde, sull’isola di Capri. L’incidente si è verificato mentre il giovane si trovava in mare con la sua famiglia a bordo di un’imbarcazione presa a noleggio a Napoli. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua con il motore ancora acceso e, nel tentativo di risalire, è finito colpito dall’elica, riportando una profonda lesione all’altezza dell’orecchio.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Immediata la chiamata al 118 da parte del padre, mentre l’imbarcazione era diretta verso il porto di Marina Grande. La Guardia Costiera ha gestito le operazioni di coordinamento dei soccorsi, consentendo l’arrivo tempestivo del personale sanitario.

Il giovane è stabilizzato presso l’ospedale Capilupi di Capri, dove i medici hanno diagnosticato la ferita cranio-facciale. Data la delicatezza del trauma, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza verso una struttura sanitaria specializzata nella gestione di lesioni di questo tipo.

Indagini in corso sulle dinamiche dell’incidente

Sull’accaduto sono in corso accertamenti per verificare le circostanze esatte dell’incidente, in particolare in merito al mancato spegnimento del motore durante le attività di balneazione. Le autorità raccomandano sempre la massima prudenza nell’uso di imbarcazioni, specialmente in presenza di minori.