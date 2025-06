Tutto pronto per il Napoli Pride 2025, in programma sabato 5 luglio, che torna con la consueta sfilata dei carri e dei manifestanti per le strade del centro storico cittadino. L’edizione di quest’anno sarà dedicata alla Pace, e vedrà come madrina d’eccezione la cantante Gaia, simbolo di una generazione impegnata e inclusiva.

Il corteo partirà da Piazza Municipio alle ore 17:00 circa, per concludersi in Piazza Dante, attraversando alcune delle arterie più centrali e frequentate di Napoli. L’evento è organizzato dal Comitato Napoli Pride, che riunisce diverse realtà Lgbtqia+ locali – tra cui Antinoo Arcigay Napoli, Alfi Le Maree, ATN, Pride Vesuvio e Coordinamento Campania Rainbow – con la co-organizzazione del Comune di Napoli.

Uno slogan forte: “Il Pride è una presa di posizione”

“Questo Pride non è una parata, è una presa di posizione”: è lo slogan che accompagna i manifesti dell’edizione 2025. Un messaggio chiaro e politico, che denuncia ogni forma di violenza e oppressione, respingendo fenomeni come il pinkwashing, e riaffermando il Pride come atto di lotta, visibilità e resistenza. “Non c’è pace senza giustizia”, si legge ancora: un richiamo alle origini storiche del Pride, nato da una rivolta e non da un compromesso.

Napoli Pride 2025: il piano traffico previsto per sabato 5 luglio

In occasione della manifestazione, il Comune di Napoli ha quindi predisposto un dettagliato piano di viabilità per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Le modifiche al traffico scatteranno sabato 5 luglio a partire dalle ore 10:00, con ulteriori chiusure progressivamente estese nel pomeriggio.

Le principali modifiche alla circolazione:

Dalle ore 10:00: divieto di transito in Piazza Municipio e nell’area tra la piazza e via Acton, con deviazione del traffico verso via Medina.

Dalle ore 16:30 fino a cessate esigenze: chiusura delle seguenti strade per il passaggio del corteo:

Piazza Municipio (partenza), Via Vittorio Emanuele III, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Via Toledo, Piazza Carità (Piazza S. D’Acquisto), Piazza Dante (arrivo).

Divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso del corteo e nelle relative intersezioni.

Modifiche inoltre alla viabilità secondaria, con obblighi di svolta o inversione per:

Piazza Sette Settembre, Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, Via Medina, Via A. Diaz, Via E. Pessina (da via Conte di Ruvo a Piazza Dante).

Le restrizioni riguardano anche i mezzi pubblici, bus turistici e il servizio CitySightseeing.

Un Pride partecipato e militante

L’edizione 2025 del Napoli Pride si preannuncia molto partecipata, con l’arrivo di delegazioni da tutta la Campania e oltre. La manifestazione unirà quindi festa, musica, lotta per i diritti civili e denuncia delle disuguaglianze sociali e internazionali, in un momento storico in cui le comunità Lgbtqia+ chiedono maggiore tutela e visibilità.