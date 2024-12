L’8 dicembre segna ufficialmente l’inizio della corsa al Natale 2024. Tradizionalmente dedicato agli addobbi natalizi e al montaggio dell’albero, questa giornata è anche il punto di partenza per lo shopping natalizio. In Campania, i centri commerciali si preparano a ospitare folle di clienti con orari estesi e promozioni imperdibili.

Di seguito, una panoramica sugli orari di apertura dei principali centri commerciali della regione, che rappresentano mete di riferimento per acquisti e intrattenimento durante le festività.

Orari di Apertura: 8 Dicembre 2024

Ecco gli orari dei centri commerciali più frequentati in Campania per la festività dell’Immacolata:

Centro Commerciale Campania (Marcianise): 10:00 – 22:00

La Reggia Designer Outlet (Marcianise): 10:00 – 22:00

Centro Grande Sud (Giugliano): 9:00 – 21:00

Auchan (Mugnano): 9:00 – 20:00

La Birreria (Napoli): 9:00 – 21:00

Le Porte di Napoli (Afragola): 10:00 – 21:00

Quarto Nuovo (Quarto): 10:00 – 21:00

IKEA (Afragola): 9:00 – 21:00

Maximall Salerno (Pontecagnano): 9:30 – 21:30

IKEA (Salerno): 9:00 – 21:00

Neapolis (Napoli, via Argine): 9:00 – 21:00

Azzurro (Napoli, Fuorigrotta): 9:00 – 21:00

Vulcano Buono (Nola): 10:00 – 22:00

Orari Speciali: Vigilia e Ultimo dell’Anno (24 e 31 Dicembre)

In queste date, i centri commerciali chiudono anticipatamente per permettere a clienti e lavoratori di godere delle festività:

Centro Commerciale Campania (Marcianise): 10:00 – 18:00

La Reggia Designer Outlet (Marcianise): 10:00 – 18:00

Centro Grande Sud (Giugliano): 9:00 – 18:00

Auchan (Mugnano): 10:00 – 18:30

La Birreria (Napoli): 10:00 – 18:00

Le Porte di Napoli (Afragola): 9:00 – 18:30

Quarto Nuovo (Quarto): 9:00 – 18:00

IKEA (Afragola): 9:00 – 17:00

Maximall Salerno (Pontecagnano): 9:30 – 18:30

IKEA (Salerno): 9:00 – 18:00

Neapolis (Napoli): 9:00 – 18:30

Giorni di Chiusura Totale

Tutti i centri commerciali resteranno chiusi a Natale (25 dicembre) e a Capodanno (1° gennaio).

Santo Stefano (26 Dicembre)

Le aperture variano in questa giornata:

Centro Commerciale Campania (Marcianise): 10:00 – 22:00

La Reggia Designer Outlet (Marcianise): Chiuso

Centro Grande Sud (Giugliano): Chiuso

Auchan (Mugnano): Chiuso

La Birreria (Napoli): Non specificato

Le Porte di Napoli (Afragola): Chiuso

Quarto Nuovo (Quarto): 10:00 – 21:00

IKEA (Afragola): 9:00 – 21:00

Maximall Salerno (Pontecagnano): 9:30 – 21:30

IKEA (Salerno): 9:00 – 21:00

Neapolis (Napoli): 10:00 – 21:00

Azzurro (Napoli): 10:00 – 22:00

Vulcano Buono (Nola): 10:00 – 22:00

Aspettative per il Maximall Pompeii

Nonostante la grande attesa, il Maximall Pompeii di Torre Annunziata non ha ancora annunciato una data di apertura ufficiale. Quando sarà operativo, si prevede che diventi un punto di riferimento per lo shopping natalizio in Campania.