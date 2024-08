Per il nuovo anno scolastico, la Regione Campania conferma l’abbonamento gratuito per gli studenti residenti, di età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Questa iniziativa, attiva dal 2016 per volere del Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca, ha visto un incremento continuo dei beneficiari, passando dagli oltre 87.000 del primo anno ai circa 137.000 del 2024.

Dettagli dell’Abbonamento

L’abbonamento gratuito è valido per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui si trova l’Istituto scolastico o l’Università frequentata dallo studente, e può essere utilizzato solo nei giorni feriali fino al 31 luglio prossimo. Esistono due tipologie di abbonamento:

Abbonamento Aziendale: valido per l’utilizzo dei mezzi di una sola azienda di trasporto.

Abbonamento Integrato: valido per l’utilizzo dei mezzi di più aziende di trasporto, per gli studenti che devono compiere spostamenti con mezzi di diverse compagnie.

Come Richiedere l’Abbonamento

Le candidature possono essere presentate attraverso la piattaforma del Consorzio UnicoCampania, disponibile sul sito web dell’organizzazione. L’apertura della piattaforma è prevista per venerdì, consentendo così alle famiglie di procedere con la richiesta dell’abbonamento.

Misura “Attivazione e/o Potenziamento del Servizio Scuolabus”

Oltre all’abbonamento gratuito, più di 100 Comuni e associazioni di Comuni in Campania beneficiano della misura “Attivazione e/o potenziamento del servizio Scuolabus”. Questo programma è fondamentale per alleviare il disagio causato dalla lontananza delle scuole dalle abitazioni degli studenti. Migliora la sicurezza e il controllo nel tragitto casa-scuola e promuove la riduzione dell’uso dell’auto privata, incentivando una mobilità più sostenibile.