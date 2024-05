L’Asl Napoli 3 Sud ha promosso tre giorni dedicati alla prevenzione di prossimità nei territori di competenza, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione sanitaria. Ecco i dettagli dell’evento:

Programma degli Eventi

Sant’Antonio Abate (24 maggio): L’iniziativa avrà luogo in piazza della Libertà, dalle 15:00 alle 19:00.

Gragnano (24 maggio): Doppio appuntamento con una sessione mattutina (dalle 9:00 alle 13:00) in piazza Aldo Moro e una sessione pomeridiana (dalle 15:00 alle 19:00) in piazzale San Pietro Apostolo.

Agerola (24 maggio): Sempre il 24 maggio, ci sarà una sessione pomeridiana (dalle 15:00 alle 19:00) in piazzale San Pietro Apostolo.

Pompei (26 maggio): L’evento si concluderà domenica 26 maggio, con una sessione mattutina (dalle 9:00 alle 13:00) in piazza Bartolo Longo.

Servizi Offerti

Nei vari luoghi indicati, saranno presenti camper e medici dell’azienda sanitaria, che offriranno i seguenti servizi:

Esecuzione di pap test e Hpv test per le donne tra i 25 e i 64 anni.

Prenotazione per la mammografia per le donne tra i 45 e i 69 anni.

Consegna e ritiro kit per lo screening del colon retto per le persone tra i 50 e i 74 anni.

Info-point sulla vaccinazione anti-papilloma virus e sul Pap Test.

Importanza della Prevenzione

La prevenzione è fondamentale per individuare precocemente eventuali patologie e migliorare la salute della popolazione. Grazie a queste iniziative, l’Asl Napoli 3 Sud cerca di rendere accessibili e semplici i controlli diagnostici, promuovendo la cultura della prevenzione e della salute.