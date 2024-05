Nella terribile serata di ieri, all’interno di un locale durante una manifestazione musicale a Napoli, una lite tra alcuni giovani ha preso una svolta tragica, con due ragazzini di 15 anni feriti da fendenti all’addome. Gli agenti del Commissariato Bagnoli, presenti sul posto, sono prontamente intervenuti, soccorrendo le vittime e avviando un’indagine che ha portato a un rapido sviluppo della situazione. I due adolescenti, trasportati d’urgenza all’ospedale San Paolo in codice rosso, sono assistiti dal personale sanitario mentre le forze dell’ordine si sono dedicate all’individuazione del presunto aggressore. Il sospettato, un 17enne napoletano, è intercettato sul luogo, presentando ferite da taglio alle mani, e un coltello, presumibilmente utilizzato durante l’alterco, è rinvenuto poco distante da una staccionata.

L’attività di indagine è tempestiva e incisiva, conducendo all’arresto del giovane per tentato omicidio. La situazione ha destato scalpore e ha evidenziato l’importanza di un intervento immediato da parte delle autorità di fronte a episodi di violenza giovanile. La comunità locale è scossa dall’evento, mentre cresce la richiesta di interventi mirati per prevenire simili incidenti e per contrastare la diffusione dell’uso delle armi tra i giovani.