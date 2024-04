Il mese di aprile porta con sé una serie di importanti scadenze e pagamenti per gli assistiti dall’INPS, dall’Assegno di Disoccupazione (ADI) alla Carta Acquisti, dall’Assegno Unico Universale per i figli alla NASpi e DIS-COLL; dunque oltre alle pensioni anche assegni e Naspi Inps. Vediamo nel dettaglio cosa attendere da questo mese ricco di novità.

Pagamenti ADI, SFL, Pensioni, Assegno Unico, Carta Acquisti e NASpi:

Il mese di aprile ha inizio con i pagamenti delle pensioni il 4 aprile, destinati ai titolari dei cognomi che iniziano con le lettere da L a P. Seguono poi le altre lettere in giorni successivi, fino al 5 aprile per i cognomi che iniziano con le lettere da Q a Z. Inoltre, è previsto l’accredito della Carta Acquisti il 15 aprile.

Per l’Assegno di Inclusione, la quarta mensilità sarà erogata il 16 aprile per coloro che hanno presentato la domanda entro marzo 2024, mentre i rinnovi successivi al primo riceveranno il pagamento il 26 aprile.

Il Sussidio per il Fondo Lavoro (SFL), i rinnovi successivi al primo riceveranno il pagamento entro il 15 aprile, mentre per le prime istanze con esito positivo, il pagamento è previsto per il 27 aprile.

Per l’Assegno Unico Universale per i figli, le date di accredito variano a seconda della presenza di variazioni o domande tardive, con pagamenti previsti tra il 17 e il 19 aprile.

Per quanto riguarda la NASpi e la DIS-COLL, la data di accredito dipende dalla data di presentazione della richiesta, con pagamenti intorno alla metà del mese.

Aspettative e Possibilità Futuro:

L’INPS offre anche opportunità per il futuro, come l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, che mirano a sostenere famiglie e individui vulnerabili. Tuttavia, ci sono anche voci che rivendicano la remissione del Reddito di Cittadinanza, indicando un dibattito in corso su quali politiche sociali siano più efficaci e adeguate alle esigenze del paese.