Nell’area dei Campi Flegrei, una nuova attività sismica significativa è registrata dall’Osservatorio Vesuviano a partire dalle 3:20 di questa mattina. Diversi terremoti, con magnitudo compresa tra 0 e 2.5, sono stati registrati, culminando con l’ultimo evento alle 5:38. Il territorio dei Campi Flegrei, noto per la sua attività vulcanica e sismica, è soggetto a fenomeni di questo tipo che possono generare preoccupazione nella popolazione locale. Tuttavia, le autorità competenti stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione al fine di garantire la sicurezza dei residenti.

L’amministrazione comunale di Pozzuoli, in stretta collaborazione con la Protezione Civile del Comune, sta monitorando attentamente la sequenza sismica in atto. Si prevede che forniranno aggiornamenti regolari sulla situazione fino a quando il fenomeno non si sarà concluso.

È importante che la popolazione rimanga calma e vigile, seguendo attentamente le indicazioni delle autorità locali e preparandosi a eventuali istruzioni di sicurezza. In situazioni come queste, la prevenzione e la prontezza sono fondamentali per affrontare eventuali emergenze in modo efficace e sicuro.