Fino al 31 maggio 2024, le famiglie hanno l’opportunità di richiedere il nuovo bonus per i figli a scuola da 150 euro, un’iniziativa volta a valorizzare l’istruzione dei ragazzi e a sostenere le famiglie nelle spese scolastiche. Questo incentivo mira a coprire parte delle spese sostenute per le gite scolastiche, offrendo uno sconto o un rimborso fino a 150 euro.

Chi può richiederlo:

Le famiglie con un reddito ISEE fino a 15.000 euro possono presentare la domanda per accedere al beneficio. Questa agevolazione è disponibile per gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado.

Come funziona:

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato un fondo di circa 50 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/2024, permettendo alle scuole di organizzare viaggi di istruzione e visite didattiche con un accesso agevolato per gli studenti.

Il beneficio verrà automaticamente riconosciuto fino a un massimo di 150 euro per studente e sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna scuola.

Come presentare la domanda:

Le famiglie con figli a scuola che soddisfano il requisito reddituale possono presentare la domanda entro il 31 maggio 2024 per ottenere i 150 euro di Bonus. È possibile inviarla tramite l’area personale di UniCa utilizzando le credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In presenza di più figli, è possibile presentare una domanda per ciascun figlio.

Rimborsi per spese già sostenute:

Se la domanda viene accolta, è possibile ottenere uno sconto sulle spese future per viaggi e visite didattiche organizzate dalla scuola o il rimborso delle spese già sostenute dall’inizio dell’anno scolastico. L’importo massimo erogato non supererà comunque i 150 euro per figlio.

Supporto per l’invio della domanda:

Nel caso in cui non si riesca ad accedere autonomamente alla piattaforma UniCa, è possibile chiedere supporto alla segreteria didattica della scuola frequentata dal figlio. Questo bonus rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane, incoraggiando la partecipazione degli studenti a esperienze formative che arricchiscono il loro percorso scolastico e personale.