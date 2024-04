Una piacevole notizia per chi paga l’assicurazione con l’introduzione di un bonus di 245 euro, riconosciuto sotto forma di detrazione fiscale. Tuttavia, è importante precisare fin da subito che questo bonus non si applica a tutte le tipologie di assicurazioni, ma solo a specifiche categorie. Chi può beneficiare di questa agevolazione? Il bonus può essere richiesto dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario. Esploreremo il funzionamento di questo bonus, quali assicurazioni danno diritto al suo ottenimento e come è possibile fruirne annualmente.

Bonus di 245 euro per l’assicurazione

Il bonus fino a 245 euro, che può anche superare questa cifra, è ottenibile sotto forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è fondamentale che il premio assicurativo rientri in specifiche categorie per avere diritto a questa detrazione. Le assicurazioni che danno diritto alla detrazione al 19% nei modelli 730 o Redditi sono:

Assicurazioni sulla vita.

Assicurazioni contro gli infortuni.

Polizze contro il rischio morte per soggetti con disabilità.

Assicurazioni per la tutela dell’immobile dal rischio di eventi calamitosi.

Requisiti e Limiti

Per beneficiare della detrazione, il contraente e l’assicurato devono coincidere, mentre il beneficiario può essere una terza persona. Inoltre, è possibile ottenere la detrazione sostenendo la spesa per l’assicurazione di un familiare a carico, purché sia contraente e assicurato.

I limiti massimi di spesa per godere della detrazione sono i seguenti:

530 euro per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

530 euro per contratti stipulati o rinnovati dal primo gennaio 2001 per assicurazioni contro il rischio morte e/o l’invalidità permanente non inferiore al 5%.

1.291,14 euro per contratti di assicurazione stipulati per il rischio di non autosufficienza.

750 euro per contratti a tutela della persona con grave disabilità.

Modalità di Richiesta e Documentazione Necessaria

Per richiedere la detrazione è necessario possedere la ricevuta di pagamento del premio assicurativo e il contratto di assicurazione, che devono riportare la modalità di pagamento, i dati del contraente, dell’assicurato e la data di inizio del contratto.

Come Indicare la Spesa nel Modello 730

Per indicare la spesa da detrazione nel modello 730, è necessario compilare il quadro E ai righi da E1 a E10, indicando i seguenti codici e i relativi limiti massimi di spesa.

Questo bonus assicurativo rappresenta un vantaggio significativo per coloro che sostengono spese per assicurazioni vitali e di protezione, offrendo un sollievo finanziario tramite la detrazione fiscale. Assicurati di consultare le normative specifiche e di conservare accuratamente la documentazione relativa per poter usufruire di questo beneficio durante la compilazione della dichiarazione dei redditi.