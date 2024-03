Il Bonus Poste Italiane 2024 è un servizio dedicato alle persone anziane per proteggerle contro il furto di contante dopo un prelievo presso uno sportello o un ATM. Poste Italiane offre un supporto finanziario pari a 700 euro per coloro che utilizzano BancoPosta o libretti postali per le pensioni e sottoscrivono gratuitamente un’assicurazione contro i furti di contanti. Se un cliente subisce un furto di contanti entro due ore dal prelievo presso uno sportello automatico, può richiedere un risarcimento presentando lo scontrino comprovante il prelievo alle autorità competenti. Poste Italiane provvederà al rimborso entro 30 giorni dall’incidente, accreditando l’importo direttamente sul conto del cliente.

Inoltre, nel 2024 sono disponibili altri bonus per gli anziani, tra cui il Bonus caregiver, il Bonus grandi invalidi, il Bonus animali domestici, il Bonus mobilità anziani, il Bonus viaggi anziani over 65, l’esenzione dal canone Rai per over 75, sconti sulle bollette energetiche, aiuti per la digitalizzazione degli anziani, agevolazioni per lo sport e la promozione dell’attività fisica.

È importante consultare le specifiche condizioni e i requisiti per accedere a ciascun bonus, così come le scadenze per la presentazione delle domande. Inoltre, è consigliabile contattare le autorità competenti o visitare le fonti ufficiali per ulteriori informazioni e per richiedere i benefici disponibili.