Il bonus psicologo 2024 è un’iniziativa promossa dal Decreto Legge 228/2021 per sostenere le persone affette da depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, soprattutto a causa degli impatti della pandemia di Covid-19 e della conseguente crisi socio-economica. Ecco le informazioni principali su come funziona e come ottenerlo:

Importo del contributo: Il bonus prevede un contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, con un fondo totale di 13 milioni di euro per il 2024.

Destinatari: È rivolto a coloro che hanno subito gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e che desiderano intraprendere un percorso psicoterapeutico presso professionisti iscritti all’Albo degli psicologi.

Requisiti: È necessario avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro.

Modalità di presentazione della domanda: La domanda può essere presentata tramite il sito web dell’INPS o chiamando il Contact Center Integrato INPS.

Importo massimo: L’importo massimo pro-capite è aumentato da 600 a 1.500 euro. Dipende dall’ISEE familiare, con un massimo di 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro, 1.000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro, e 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Scadenza per la presentazione delle domande: Le domande possono essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024.

Graduatorie e assegnazione: Le risorse saranno assegnate secondo le graduatorie regionali/provinciali, tenendo conto dell’ISEE e dell’ordine di presentazione delle domande.

Erogazione e utilizzo del bonus: L’importo spettante sarà erogato direttamente al professionista indicato, e il codice univoco associato dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accettazione della domanda.

Verifica dell’esito: L’esito della domanda verrà comunicato via email e/o SMS, oppure potrà essere verificato sulla sezione “Ricevute e provvedimenti” del portale MyINPS.

Opportunità gratuite: In alternativa al bonus, è possibile richiedere supporto psicologico gratuito presso l’ASL del proprio comune.