Il bonus bollette 2024 rappresenta un sostegno importante per le famiglie e i cittadini italiani che si trovano in difficoltà a causa dell’aumento dei costi dell’elettricità e del gas. Questo beneficio si articola in due misure principali: il bonus sociale luce e il bonus acqua e gas.

Ecco un riassunto dei punti principali relativi al bonus bollette 2024:

Misure attive: Il bonus bollette 2024 comprende due misure principali:

Potenziamento del bonus sociale luce, attivo fino al 31 marzo 2024.

Sconti sulle bollette di gas e acqua destinate alle famiglie in difficoltà economica, senza una data di scadenza specifica.

Requisiti:

Per il bonus sociale elettrico, spetta alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro o, in caso di famiglie numerose (almeno 4 figli), con un ISEE fino a 20.000 euro.

Per il bonus acqua e gas, spetta a chi ha un ISEE fino a 9.530 euro o fino a 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico.

Importo:

L’importo del bonus sociale elettrico varia in base al numero di componenti della famiglia e all’ISEE. Ad esempio, per una famiglia con più di 4 componenti e un ISEE inferiore a 9.530 euro, l’importo è di 163,80 euro per tutto il trimestre.

L’importo del bonus sociale gas e acqua varia anche in base alla zona climatica e al numero di componenti della famiglia.

Come richiederlo:

Il bonus bollette viene erogato in automatico ai cittadini che hanno presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’ISEE. Non è necessario fare una domanda specifica per il bonus, ma è importante aver presentato la DSU all’INPS.

Scadenza:

Non è prevista una scadenza specifica per il bonus acqua e gas, mentre il bonus sociale luce è attivo fino al 31 marzo 2024.

Riferimenti normativi:

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile fare riferimento alla normativa vigente e alle informazioni fornite dall’ARERA.

In conclusione, il bonus bollette 2024 fornisce un importante sostegno economico alle famiglie italiane per far fronte ai crescenti costi dell’elettricità e del gas, contribuendo così a alleviare le difficoltà finanziarie causate dalla situazione economica attuale.