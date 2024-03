Una terribile tragedia ha colpito la città di Bologna nella notte, quando un rogo ha causato la morte di tre bambini e della loro mamma in un appartamento situato in via Bertocchi, nella periferia della città. Le vittime dell’incendio sono identificati come due gemelli di due anni e un fratello di sei, insieme alla loro madre, una donna romena di 32 anni di nome Stefania Alexandra Nistor. Le operazioni di soccorso sono state rapide, con l’intervento immediato dei vigili del fuoco, del 118 con ambulanze e automediche, oltre alla presenza della polizia sul luogo dell’incidente. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, la madre e i suoi tre bambini sono dichiarati morti, con Stefania Alexandra Nistor che è deceduta durante il trasporto in ospedale.

La famiglia si trovava nella stessa stanza da letto al momento dell’incendio, e gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sono attualmente in corso per comprendere le cause dell’incidente. Il padre dei bambini, separato dalla moglie Stefania Nistor, è portato in ospedale per accertamenti dopo aver avuto un malore.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia, con i vicini che esprimono sgomento e dolore per la perdita di una famiglia così giovane e amata. Una vicina descrive la famiglia come “bellissima” e ricorda Stefania come una persona gentile e premurosa, aggiungendo che nonostante la separazione, lei e il marito avevano un rapporto positivo. Un’altra vicina ricorda con affetto i bambini, definendoli “un amore” e testimoniando la loro educazione esemplare.