Un nuovo anticiclone sub-tropicale è in arrivo sul nostro Paese, portando con sé un aumento delle temperature che farà quasi dimenticare l’inverno e sembrerà di essere di nuovo in primavera. Le previsioni indicano un netto aumento delle temperature nei prossimi giorni in diverse zone d’Italia.

Temperature in aumento

Su gran parte d’Italia, durante il giorno, le temperature potranno salire ben oltre i 14°C, con picchi che potrebbero sfiorare anche i 20°C sulle Isole Maggiori. Le principali città italiane come Milano, Roma, Firenze, Bologna e Torino si preparano a vivere giornate calde, con temperature che oscilleranno tra i 15°C e i 17°C, mantenendosi costantemente al di sopra della media stagionale.

Calo termico notturno al Nord

Tuttavia, è previsto un calo termico durante la notte, soprattutto al Nord, dove le temperature scenderanno fino a sfiorare lo zero in pianura. Questo cambiamento è dovuto all’allontanamento del ciclone Pulcinella, che nelle ultime ore ha portato abbondanti nevicate e piogge, soprattutto nella giornata di sabato, e che ora si sta velocemente spostando verso i Balcani.

Prossime precipitazioni

L’allontanamento del vortice ciclonico causerà ancora delle precipitazioni su alcune regioni, con maggiore intensità nel basso Tirreno e nella Puglia lunedì e nel pomeriggio di martedì nel Sud peninsulare, sebbene in modo piuttosto irregolare. Per il resto del Paese, tornerà il bel tempo e un clima piacevole.

Il meteorologo Antonio Sano del Meteo.it spiega che, nonostante le precipitazioni previste, il resto delle regioni potrà godere di giornate soleggiate e di un clima piacevole.