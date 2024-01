Il 2024 si apre con entusiasmanti opportunità di lavoro offerte da Italo, la società di trasporto ferroviario all’avanguardia. Circa 30 nuove posizioni sono aperte per giovani talenti desiderosi di entrare a far parte della squadra Italo, contribuendo a offrire un servizio di qualità ai viaggiatori.

Ruoli Disponibili:

Italo cerca 20 Hostess & Steward di bordo, responsabili dell’accoglienza e dell’ospitalità dei viaggiatori, fornendo assistenza, supporto e servizio di catering a bordo treno. Altre 10 posizioni sono disponibili in ruoli di staff, che comprendono ambiti come commerciale, audit, pianificazione e controllo.

Requisiti per Hostess & Steward:

Per i ruoli di Hostess e Steward, i candidati devono possedere un diploma o una laurea, un’eccellente conoscenza della lingua inglese e la flessibilità di lavorare su turni. Si cercano persone con eccellenti capacità comunicative, un forte spirito di squadra e capacità di risolvere problemi in modo empatico.

Processo di Selezione:

I candidati che supereranno le selezioni condotte dal team HR di Italo e dal partner Randstad parteciperanno a un corso di formazione di tre settimane, iniziando il 15 febbraio a Milano. Il superamento di questo corso è necessario per l’inserimento al ruolo e sarà finanziato dal fondo FormaTemp. Inizialmente, le risorse selezionate saranno assunte in somministrazione, con la possibilità di stabilizzazione da parte di Italo nel tempo.

Possibilità di Crescita Interna:

Italo offre non solo un lavoro, ma anche un percorso di crescita interno. Dalla categoria di Hostess e Steward, la società seleziona i futuri Train Manager (capotreno), e molti dipendenti nel corso degli anni hanno avanzato nelle posizioni di staff, coerenti con il loro percorso di studi.

Come Candidarsi:

I candidati interessati possono presentare la propria candidatura entro il 20 gennaio direttamente sul sito istituzionale di Italo al seguente link: https://italospa.italotreno.it/lavorare_in_italo/posizioni_aperte/index.html