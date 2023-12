Tre mesi di trattamenti di riabilitazione gratuiti ai bambini che combattono con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali e che sono costretti a rinunciare alle cure per via delle lunghe liste d’attesa che continuano ad aumentare a dismisura. E’ l’iniziativa di solidarietà promossa dai centri “Anna Rita Buonincontro” di Casalnuovo di NAPOLI, e “Linea medica” di Torre Annunziata, centri convenzionati dell’Asl Na2 e Na 3, per dieci piccoli pazienti e per le loro famiglie.

“Viviamo quotidianamente a contatto con la sofferenza – spiega l’amministratore dei centri, Silvana Papa – e molto spesso leggiamo negli occhi dei genitori il dolore di non poter riuscire ad assicurare ai propri figli le cure di cui hanno bisogno. Per questo abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa concreta a favore di chi soffre, nella speranza che possa servire anche a scuotere le coscienze e soprattutto a sbloccare i processi”.

Papa, inoltre, sottolinea che la Regione Campania “ancora una volta non ha provveduto a pianificare il reale fabbisogno riabilitativo – aggiunge – e continua ad imporre ai Centri privati accreditati budget di struttura del tutto insufficienti. La nostra iniziativa è sicuramente una goccia nel mare ma, nel nostro piccolo, speriamo di poter supportare questi bambini e le loro famiglie”.

Il progetto di solidarietà è proposto dalla figlia di Papa, Claudia Maffucci, impegnata anche a livello professionale nell’azienda di famiglia. “Personalmente in queste aziende ho mosso i miei primi passi – afferma – io e mia sorella Alessia siamo cresciute all’interno di questi Centri, giocavamo con i bambini che li frequentavano come pazienti. Quotidianamente mi piange il cuore e vivo un senso di impotenza per non poterli prendere in carico, così ho proposto per Natale a mia madre questa iniziativa subito accolta positivamente”.