La città di Torre del Greco, situata in provincia di Napoli, ha subito i danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche degli ultimi giorni. La pioggia incessante e la mareggiata hanno determinato il cedimento di un tratto della passeggiata lungo il mare, portando alla formazione di una profonda voragine sul marciapiede del lungomare. La situazione, sebbene fortunatamente non abbia provocato feriti, ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali. Gli agenti del commissariato di via Sedivola sono prontamente intervenuti sulla scena, interdicendo l’area interessata e chiudendo preventivamente l’accesso alla prima parte del litorale per motivi precauzionali. Questa decisione è presa in attesa delle necessarie verifiche sul territorio colpito.

L’evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle strutture costiere e ha portato alla temporanea chiusura della via Litoranea per evitare rischi per i pedoni e gli automobilisti. Il sindaco, esprimendo la sua preoccupazione per l’evento, ha dichiarato che saranno avviate indagini approfondite per valutare l’entità dei danni e definire le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica lungo la costa.

Le operazioni di verifica e riparazione saranno condotte dalle autorità competenti al fine di ripristinare la normalità e la sicurezza nella zona interessata dall’evento.