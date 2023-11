È morta, a 40 anni, Daniela Romano, ballerina che aveva partecipato alla prima edizione di Amici, quando ancora il programma si chiamava Saranno Famosi. Era l’edizione 2001-2002, vinta da Dennis Fantina, ed è proprio lui tra i tanti ìa ricordarla sui social con un messaggio e un video insieme: “Ciao Daniela, fai buon viaggio”. La notizia della morte della giovane donna si è infatti diffusa attraverso i profili dei compagni di allora. Daniela Romano era nata a Napoli nel 1983 e da tempo era malata. Quando più di 20 anni fa entrò nella scuola di Canale 5, il suo sogno era inseguire una carriera nel ballo, nel canto e nella recitazione, con i musical e il teatro in mente. Alle spalle aveva già qualche esperienza in spettacoli teatrali e piccole produzioni cinematografiche. Non riuscì però ad arrivare alla fase serale del programma.

“Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore”, ha scritto su Instagram Mirna Brancotti, anche lei concorrente di Saranno Famosi del 2002, compagna di studi di Daniela Romano e rimasta sua amica in tutti questi anni. “Ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore… Noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi. La Vita a volte è davvero crudele per noi essere umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura”, il suo messaggio pubblicando una foto insieme. Ha lasciato un messaggio anche Paolo Idolo con cui Daniela ebbe una relazione durante i mesi del programma: “Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, direi unico. Ti porterò sempre nel mio cuore”. A salutarla sui social è stato anche il ballerino e coreografo Stefano Veronese: “Sarai sempre nel mio cuore amica mia”.