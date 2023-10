I dipendenti pubblici possono ora consultare il cedolino dello stipendio di ottobre 2023 su NoiPA, il portale dedicato alla gestione delle retribuzioni e dei dati del personale della Pubblica Amministrazione. Questo cedolino comprende il tanto atteso bonus di 200 euro e può essere scaricato facilmente accedendo all’area riservata del portale tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il bonus di 200 euro è stato oggetto di grande interesse tra i lavoratori dipendenti, in particolare per il personale della scuola. Questo incentivo finanziario è stato introdotto per fornire un supporto economico aggiuntivo ai lavoratori pubblici.

La quarta tranche del bonus di 200 euro è stata inclusa nel cedolino di ottobre 2023. Tuttavia, è importante notare che i lavoratori dipendenti riceveranno ulteriori tranches in futuro. In particolare, la quinta tranche sarà inclusa nel cedolino di novembre 2023 e così via fino a dicembre.

Le somme del bonus variano in base alla fascia di reddito di appartenenza, con importi netti che differiscono. Per una maggiore chiarezza, di seguito sono riportate le fasce di reddito e i relativi importi netti del bonus:

10 euro netti per redditi fino a 15.000 euro;

11 euro netti per redditi fino a 20.000 euro;

14 euro netti per redditi fino a 25.000 euro;

15,3 euro netti per redditi fino a 30.000 euro;

16,4 euro netti per redditi fino a 35.000 euro.

Si noti che il bonus è stato distribuito in modo graduale, mirando a fornire un supporto finanziario proporzionato alle esigenze dei lavoratori a seconda del loro reddito.

Inoltre, è importante sottolineare che le pensioni INPS di novembre 2023 includeranno un conguaglio in anticipo per affrontare l’aumento dei costi della vita.