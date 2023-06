Una notte di terrore ha scosso la città di Nola, quando un giovane alla guida di una Panda ha seminato il caos in Piazza Duomo. Intorno all’una di notte, il conducente ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani che affollavano il cuore della movida nolana, mettendo in pericolo la loro incolumità. Secondo le testimonianze oculari e i filmati circolanti sul web, il ragazzo ha volontariamente investito diversi pedoni, creando momenti di panico e paura. Dopo l’incidente, ha abbandonato il centro a tutta velocità. Tuttavia, il suo folle percorso si è interrotto nei pressi del comune di Camposano, dove l’auto è rimasta coinvolta in un altro incidente, capovolgendosi. L’incidente ha causato il trasporto in ospedale di almeno sette ragazzi, secondo le informazioni in possesso del deputato Francesco Emilio Borrelli. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita, ma alcune delle loro condizioni sono serie e richiederanno cure e attenzioni mediche.

Le prime ricostruzioni indicano che il giovane conducente aveva avuto un alterco con la sua fidanzata poco prima dell’incidente, il che potrebbe avere contribuito alla sua reazione folle e pericolosa al volante. Tuttavia, è ancora necessaria un’indagine più approfondita per comprendere appieno le circostanze e le cause esatte di questo tragico episodio. Le forze dell’ordine sono intervenute e il giovane è finito arrestato. È importante che siano intraprese le azioni legali appropriate e che l’indagine riveli tutti i dettagli necessari per la giustizia e la prevenzione di futuri incidenti simili.