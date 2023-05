Oggi si terranno i funerali di Dylan Bianco, un giovane di 27 anni originario del Casertano ma residente da diversi anni con la famiglia a Ostermundigen, nel Canton Berna, in Svizzera. Dylan è stato vittima di un tragico incidente nella notte del 25 maggio sulla A1 Milano-Napoli, vicino all’uscita di Caserta Nord. Stava tornando per partecipare al matrimonio della sorella maggiore. Il pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Valentina Santoro, ha avviato un procedimento penale, ma non ha ritenuto necessario eseguire l’autopsia. Tuttavia, i familiari di Dylan sperano che le indagini delle forze dell’ordine e della Procura facciano luce sulla situazione e accertino tutte le responsabilità. Nutrono forti dubbi sul fatto che Dylan abbia tamponato autonomamente il camion e sospettano il coinvolgimento di un altro veicolo, basandosi su alcuni elementi.

A tale scopo, i familiari di Dylan si sono rivolti a Studio3AValore S.p.A., una società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, attraverso il consulente personale Simone Sangiovanni. Sperano che questa collaborazione possa fornire loro supporto nella tutela dei loro diritti e nell’ottenimento di un’adeguata compensazione per quanto accaduto.

I funerali di Dylan si svolgeranno nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Merangeli di Liberi, nel Casertano. È un momento di grande dolore per la famiglia e i suoi cari, che si riuniranno per dare l’ultimo saluto al loro amato Dylan e cercare conforto e sostegno reciproco durante questo periodo così difficile.