E’ morto nella notte in ospedale un ragazzo di 16 anni di Pagani, nel Salernitano, che era a bordo dell’auto che, nella serata di ieri, e’ finita, per cause ancora da chiarire, contro il guard rail nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino sulla A30 Caserta-Salerno in direzione Nord. Si aggrava, cosi’, il bilancio dell’incidente stradale in cui ha perso la vita una ragazzina di 14 anni, Jemila Boulila. Nell’auto, viaggiavano cinque persone, la seconda vittima è Rosario L., fidanzatino della ragazzina. Il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, in un post social di poco fa, scrive che “un’immensa tragedia ha colpito le nostre comunita’”.

Restano gravi, intanto, le condizioni del fratello della ragazzina, un bimbo di 7 anni ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, e quelle della mamma, ricoverata prima al nosocomio di Mercato San Severino e poi trasferita a Napoli; le condizioni del padre non desterebbero particolari preoccupazioni. La famiglia e’ residente a San Valentino Torio, nel Salernitano. Il sindaco Michele Strianese, nella serata di ieri, ha raggiunto il presidio ospedaliero di Mercato San Severino e ha espresso il dolore dell’intera comunita’ per quanto accaduto. Ieri sera, in autostrada, anche l’elisoccorso del 118. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale di Caserta Nord.