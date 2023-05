Mourad, il bimbo di 8 anni coinvolto nell’incidente sull’A30, ha purtroppo perso la vita. I medici hanno lottato per salvarlo a causa di un grave ematoma, ma le lesioni erano troppo gravi. Mourad si trovava in rianimazione presso l’ospedale Ruggi di Salerno. Questa è la terza tragedia legata all’incidente, dopo la perdita della sorella 14enne Jemila e del suo fidanzatino Rosario. Al momento, Giusy Ruocco Sorrentino, madre di Jemila e Mourad, è ricoverata presso l’ospedale del Mare di Napoli. Nonostante un trauma cranio-facciale complesso con fratture multiple e ferite lacero-contuse, non si troverebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono attentamente monitorate.

Il padre dei due bambini, Hedi, 34 anni, che era alla guida del veicolo, si trova invece in buone condizioni di salute. Appena ieri i funerali di Jemila a San Valentino Torio dove la famiglia, ormai purtroppo decimata, vive.