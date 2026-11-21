IL CASO Visite senza disdetta, stop alle cartelle esattoriali

La Direzione strategica aziendale ha disposto la sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata al recupero coattivo delle somme

Svolta nella vicenda degli avvisi di pagamento inviati dall'Asl Napoli a circa 85mila cittadini per le visite mediche prenotate, ma non effettuate e mai disdette. La Direzione strategica aziendale ha disposto la sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata al recupero coattivo delle somme richieste, in attesa di verificare le singole posizioni e procedere al riesame degli avvisi in autotutela.La comunicazione è stata pubblicata sul portale istituzionale dell'azienda sanitaria e arriva proprio a ridosso dei 30 giorni concessi per il pagamento delle prime diffide, recapitate a partire dalla metà di ottobre.«Alla luce delle recenti indicazioni fornite dalla Regione Campania – si legge nella nota dell'Asl – la Direzione Strategica Aziendale ha disposto la sospensione di ogni ulteriore azione finalizzata al recupero coattivo, nelle more di un'attenta verifica delle singole posizioni e fino all'esito del riesame in autotutela degli avvisi inviati agli utenti».Niente pignoramenti e fermi amministrativi nell'immediatoLa decisione significa che, almeno per il momento, le richieste di pagamento non saranno seguite da ulteriori procedure di riscossione forzata. L'Asl precisa, infatti, che le comunicazioni inviate attraverso Agenzia delle Entrate-Riscossione sono da considerarsi semplici avvisi bonari.«Sono avvisi aventi la finalità di informare l'interessato della posizione debitoria risultante dagli archivi aziendali e di consentire il pagamento spontaneo delle somme eventualmente dovute, senza che ciò comporti l'immediata attivazione di procedure di riscossione coattiva», chiarisce l'azienda sanitaria.L'Asl sottolinea inoltre che non si tratta di cartelle di pagamento né di avvisi di accertamento.Le verifiche riguarderanno gli ultimi dieci anniLa vicenda aveva provocato forti polemiche tra i cittadini, soprattutto dopo le numerose segnalazioni di persone che avevano ricevuto richieste di pagamento nonostante avessero regolarmente effettuato la visita e versato il ticket.Dubbi erano emersi anche sull'affidabilità degli archivi informatici utilizzati per ricostruire le posizioni debitorie, considerando che le richieste riguardano prestazioni risalenti anche al 2016.L'operazione era stata avviata con l'obiettivo di recuperare le somme dovute per il cosiddetto fenomeno del no show, ovvero la mancata presentazione a una visita prenotata senza aver provveduto alla disdetta. Una pratica che sottrae posti disponibili ad altri pazienti e contribuisce ad aggravare il problema delle liste d'attesa.La questione era finita anche all'attenzione della Corte dei Conti, che aveva evidenziato criticità nella gestione contabile di queste entrate. La Procura contabile aveva avviato accertamenti sul periodo 2017-2021.L'Asl assicura ora di voler procedere a un controllo più approfondito. Già il 12 novembre 2026, sul portale istituzionale era stato pubblicato un avviso con le indicazioni per presentare richieste di chiarimento e istanze di riesame relative agli avvisi emessi per il periodo 2016-2026.L'amministrazione sta quindi esaminando le segnalazioni e la documentazione prodotta dagli utenti, con l'impegno di comunicare ai cittadini gli esiti delle verifiche.Pisani: «Accertare le responsabilità e restituire le somme non dovute»Sulla vicenda interviene anche l'avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori e fondatore di 1523.it, che annuncia ulteriori iniziative presso la Procura della Repubblica, il Garante per la protezione dei dati personali e la Corte dei Conti.Secondo il legale, la sospensione rappresenta un primo passaggio, ma non risolve le contestazioni sollevate dai cittadini. «La riscossione si ferma, ma i cittadini restano in attesa di sapere se e perché debbano pagare», osserva Pisani, sottolineando che la nota dell'Asl non dispone né l'annullamento generalizzato delle richieste né il rimborso delle somme già versate.L'avvocato contesta inoltre la tempistica del provvedimento, arrivato a ridosso delle scadenze indicate nelle comunicazioni di pagamento, e chiede risposte immediate per chi ha già pagato somme che potrebbero non essere dovute.Nel mirino anche il comunicato regionale del 10 novembre, nel quale la Regione Campania ha richiamato la necessità di verificare la prescrizione e l'esigibilità delle somme.«Le richieste prescritte, infondate o prive dei necessari presupposti devono essere annullate. Le somme indebitamente incassate devono essere restituite», sostiene Pisani.La partita, dunque, non è ancora chiusa. La sospensione blocca per ora le ulteriori azioni di recupero coattivo, ma saranno gli accertamenti sulle singole posizioni a stabilire quali richieste siano effettivamente legittime e quali, invece, dovranno essere annullate.