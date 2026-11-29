LA VENDITA Suor Palmarita è sola nel convento: i presepi per salvarlo

I presepi vengono realizzati nelle settimane che precedono l’Avvento e messi in vendita

Un piccolo laboratorio, il profumo delle rose e il rumore degli attrezzi che incidono il polistirolo per trasformarlo in elementi di una scenografia. È qui che suor Palmarita Guida dà forma ai suoi presepi, lavorando con pazienza sui dettagli e sugli abiti dei personaggi della Natività. Una passione che, oltre a rappresentare una forma di espressione artistica e spirituale, è diventata anche un modo concreto per mantenere vivo un luogo di accoglienza a Massafra, in provincia di Taranto.La religiosa ha 68 anni, è originaria di Taranto e coltiva da tempo un forte legame con l’arte presepiale napoletana. Tra le sue creazioni c’è una Madonna vestita con un abito rosa antico, che tiene tra le braccia Gesù Bambino. «Nella tradizione napoletana è lo stile pomposo che veste la Sacra Famiglia», racconta mentre sistema gli ultimi particolari della composizione.L’Oasi Santa Maria degli Angeli, un convento da riportare alla vitaI presepi vengono realizzati nelle settimane che precedono l’Avvento e messi in vendita. Il denaro raccolto serve a contribuire alle spese di manutenzione dell’ex convento dei Cappuccini in cui suor Palmarita vive da sola e che ha trasformato nell’Oasi Santa Maria degli Angeli.Il nome scelto richiama proprio la vocazione del luogo: uno spazio in cui chiunque possa trovare un momento di tranquillità e ristoro interiore. Un messaggio che la religiosa accompagna anche con piccoli inviti alla riflessione, come il cartello «Cellular detox», pensato per ricordare l’importanza di prendersi una pausa dal telefono.Quando arrivò nell’edificio, racconta, trovò una situazione estremamente difficile: i vandali avevano lasciato muri danneggiati dalle fiamme e arredi distrutti. La ristrutturazione fu affrontata con risorse personali, sfruttando anche il tempo della pandemia per portare avanti i lavori.Oggi l’Oasi è diventata un ambiente ampio e curato, ma richiede interventi continui per essere conservata. Per sostenere economicamente questo impegno, suor Palmarita ha deciso di mettere a frutto le proprie capacità creative.Dal restauro delle statue alla realizzazione delle NativitàNel corso degli anni la religiosa ha realizzato un crocifisso, recuperato un’Immacolata del XVI secolo e restaurato un Bambino Gesù deteriorato dal tempo. Si è occupata anche di riportare alla luce alcuni affreschi. Quando le spese per mantenere l’edificio sono diventate sempre più impegnative, ha individuato nei presepi una possibile fonte di sostegno.La sua prima esperienza con una statuina della Natività risale al 1997. «Mi è capitato tra le mani un pastore: era tutto rotto, ma rimetterlo in sesto è stata un’esperienza meravigliosa», ricorda. Quel lavoro le aveva trasmesso una sensazione di pace, tanto da convincerla a proseguire con il restauro e, successivamente, con la creazione di nuove composizioni.Nella cappellina dell’Oasi è possibile vedere le opere preparate per la vendita. Alcune Natività sono custodite all’interno di vecchie lanterne, altre sotto campane di vetro. Ci sono anche composizioni essenziali, nelle quali compaiono soltanto Maria, Giuseppe e il Bambino.Seta, pizzi e tessuti di famiglia per vestire la Sacra FamigliaOgni presepe richiede un lavoro minuzioso. Le statue, realizzate in ceramica policroma, vengono vestite a mano con sete, broccati, pizzi, organza e merletti. Molti di questi materiali provengono dai corredi della madre e delle nonne di suor Palmarita, che ha scelto di recuperare stoffe conservate in famiglia e trasformarle in abiti per i personaggi sacri.Per completare una Natività possono essere necessari diversi giorni. Per le altre figure del presepe, invece, la religiosa utilizza materiali più semplici, come juta e lana, adattandoli alle caratteristiche dei singoli personaggi.Tra tutte le figure, però, ce n’è una alla quale riserva un’attenzione particolare: la Madonna. «È il personaggio che più mi emoziona. Inizio sempre da lei, perché ho un legame intimo», confida.«Vorrei trasmettere la serenità che provo mentre creo»Dietro ogni opera c’è dunque un lavoro manuale, ma anche un percorso personale e spirituale. Suor Palmarita spera che le persone che scelgono di acquistare una delle sue Natività possano cogliere qualcosa dell’emozione che accompagna la realizzazione di ogni pezzo.Il suo auspicio è che ciascun presepe porti nella casa di chi lo accoglie la stessa serenità che lei sente durante il lavoro. E che, allo stesso tempo, contribuisca a mantenere aperta e accogliente l’Oasi Santa Maria degli Angeli, il convento che ha scelto di ricostruire e custodire.