L'AGITAZIONE Sciopero, Eav e Anm non aderiranno

Al centro della protesta anche le scelte di bilancio e quelli che vengono ritenuti finanziamenti insufficienti

Venerdì 20 novembre 2026 possibili disagi per chi utilizza gli autobus Eav. In occasione dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Cgil per tutte le categorie, pubbliche e private, l’azienda di trasporto ha comunicato che l’astensione interesserà il servizio su gomma e le attività collegate, comprese le biglietterie e i servizi di supporto alla mobilità.Una precisazione importante riguarda invece i collegamenti ferroviari: secondo quanto comunicato da Eav, i treni saranno regolarmente effettuati.Autobus: le fasce orarie garantitePer la giornata di venerdì sono previste due finestre di garanzia, durante le quali il servizio autobus dovrà essere assicurato:dalle 5.30 alle 8.30;dalle 16.30 alle 19.30.Al di fuori di queste fasce, la regolarità delle corse dipenderà dal numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero. Eventuali cancellazioni o variazioni potranno quindi verificarsi in base alla partecipazione del personale alla mobilitazione.Le fasce di garanzia valgono anche per le attività connesse al servizio, indicate dall’azienda nella propria comunicazione.Perché è stato proclamato lo scioperoLa Cgil ha motivato l’astensione con una serie di questioni economiche e sociali. Tra queste, il caro vita e l’inflazione legata all’aumento dei prezzi dell’energia, che secondo il sindacato gravano in modo significativo su lavoratori, pensionati, studenti, donne e giovani.Al centro della protesta anche le scelte di bilancio e quelli che vengono ritenuti finanziamenti insufficienti per sanità, istruzione e politiche sociali. La mobilitazione riguarda inoltre la richiesta di interventi sulle pensioni, compreso il blocco dell’aumento dell’età pensionabile, e maggiori misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.Sabato 21 novembre, sciopero di CUB e FGBLa comunicazione di Eav riguarda anche la giornata successiva. Sabato 21 novembre è infatti previsto uno sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali CUB e FGB.Per quanto riguarda il servizio ferroviario Eav, allo stato attuale l’azienda non prevede ripercussioni significative. Anche per questa seconda giornata restano garantiti i servizi nelle fasce orarie previste.Gli orari aggiornati delle fasce di garanzia sono consultabili sul sito ufficiale di Eav, all’indirizzo www.eavsrl.it.