L'INCIDENTE Scafati, finisce con l'auto contro un furgone e muore

i sanitari hanno tentato di rianimarlo anche durante il trasporto in ospedale, ma ogni sforzo si è rivelato inutile

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Scafati, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre era alla guida della propria automobile. L'ipotesi è che a provocare l'incidente sia stato un malore improvviso, che avrebbe colpito il conducente facendogli perdere il controllo del veicolo.L'uomo viaggiava a bordo di una Toyota e stava percorrendo un cavalcavia in direzione di Corso Nazionale quando, per cause ancora da chiarire, l'auto ha deviato la propria traiettoria ed è finita contro un furgone. Il conducente dell'altro mezzo non sarebbe riuscito a evitare l'impatto.Inutili i soccorsi del 118Dopo lo schianto è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare soccorso al 64enne. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi: i sanitari hanno tentato di rianimarlo anche durante il trasporto in ospedale, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. L'uomo è morto poco dopo.Accertamenti sulle cause dell'incidenteSul luogo dell'impatto è arrivata anche la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno inoltre raccolto le immagini del sistema di videosorveglianza pubblica, che potranno contribuire a chiarire quanto successo nei momenti precedenti allo schianto.Al momento si ipotizza che il decesso sia riconducibile a una causa naturale, probabilmente a un malore che avrebbe preceduto la perdita di controllo dell'auto. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare: gli accertamenti sono in corso per stabilire con precisione le cause della morte e la sequenza degli eventi.