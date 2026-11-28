L'ARSENALE Nonna e nipote nascondono bomba a mano sotto al materasso

Il bilancio del sequestro comprende 18 pistole di diversi modelli, tra cui Smith & Wesson, Glock e Beretta, quattro fucili, maschere, munizioni un mirino telescopico

Un vero e proprio arsenale, accompagnato da un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e da materiale che potrebbe essere utilizzato per mettere a segno azioni criminali. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato durante un’operazione nella zona dei Ponti Rossi, a Napoli. Al termine del blitz sono stati arrestati una donna di 68 anni e suo nipote di 19, entrambi presenti nell’appartamento sottoposto a perquisizione.L’intervento rientra nei servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e la circolazione illegale di armi. A eseguire le verifiche sono stati gli agenti della Squadra Mobile, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.Diciotto pistole, quattro fucili e centinaia di munizioniNel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato un consistente quantitativo di armi e munizioni. Il bilancio del sequestro comprende 18 pistole di diversi modelli, tra cui Smith & Wesson, Glock e Beretta, quattro fucili e un mirino telescopico.Nell’abitazione erano inoltre custoditi 19 caricatori, 12 cartucce per arma lunga e 488 munizioni di vario calibro. Un deposito di armamenti di dimensioni rilevanti, scoperto dagli investigatori durante il controllo dei locali.Ma le armi non erano l’unico materiale sequestrato. La casa veniva utilizzata anche per custodire sostanze stupefacenti: gli agenti hanno recuperato 42 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 25 chilogrammi, e sette involucri contenenti cocaina, per un totale di 765 grammi.Giubbotti antiproiettile, maschere e una bomba a manoTra gli oggetti rinvenuti figurano anche due giubbotti antiproiettile e tre maschere in gomma particolarmente realistiche, realizzate con dettagli come baffi, pizzetto e lentiggini. Materiale che, secondo quanto emerso durante l’operazione, sarebbe stato idoneo a modificare i connotati e a rendere più difficile il riconoscimento delle persone.La scoperta più delicata è arrivata durante le fasi conclusive della perquisizione. Sotto il materasso di un letto a castello gli artificieri hanno individuato una bomba a mano, successivamente messa in sicurezza dagli specialisti della Polizia di Stato.Arrestati nonna e nipoteAl termine dell’intervento, la donna di 68 anni e il nipote di 19 sono stati arrestati. Le contestazioni riguardano la detenzione illegale di armi da guerra e clandestine, la detenzione di munizionamento, la ricettazione e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I reati contestati sono inoltre aggravati dal metodo mafioso. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire la provenienza delle armi e della droga e ricostruire la destinazione del materiale trovato nell’appartamento.