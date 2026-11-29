IL METEO Niente pioggia, ma una settimana di freddo e vento in Campania

Rimane invece da chiarire l'andamento del prossimo fine settimana

Dopo una lunga fase segnata dal passaggio di perturbazioni atlantiche e da ripetuti episodi di maltempo, sulla Campania si apre una parentesi meteorologica più stabile. Nel corso della settimana compresa tra il 30 novembre e il 6 dicembre 2026, le precipitazioni dovrebbero risultare assenti nella maggior parte del territorio o limitarsi a fenomeni isolati e di debole intensità, soprattutto nelle aree interne.Il miglioramento non sarà però accompagnato da un aumento delle temperature. Al contrario, l'afflusso di correnti provenienti da nord-est manterrà il clima più freddo rispetto ai valori tipici del periodo. Si tratta dei venti di grecale che hanno già favorito, nelle ultime ore, le prime nevicate in alta quota tra Sannio e Irpinia.Rimane invece da chiarire l'andamento del prossimo fine settimana. Tra gli scenari ancora in esame c'è la possibile formazione di una zona di bassa pressione tra Sardegna e Sicilia, un'evoluzione che potrebbe modificare il quadro meteorologico previsto per la regione.Lunedì 30 novembre: sole sulle coste, nuvole nelle zone interneLa giornata di lunedì si presenterà inizialmente stabile lungo la fascia costiera e nelle aree immediatamente retrostanti, dove prevarranno le schiarite. Situazione più incerta nelle zone interne, con alternanza di annuvolamenti e momenti soleggiati. Le nubi potranno risultare più insistenti in Alta Irpinia.Nel corso del pomeriggio è atteso un progressivo aumento della copertura nuvolosa su gran parte della regione. Non sono tuttavia previste precipitazioni significative: soltanto in Alta Irpinia potranno verificarsi brevi e isolati piovaschi.Le temperature minime oscilleranno generalmente tra 3 e 7 gradi nelle località interne e tra 6 e 10 gradi nel resto della Campania. Le massime saranno in lieve ripresa rispetto alla giornata precedente, con punte fino a 15 gradi lungo la costa del Cilento.I venti arriveranno da nord-est, con intensità debole o moderata e qualche rinforzo nelle zone appenniniche e nella Piana del Sele. Il mare sarà poco mosso vicino alla costa, mentre al largo potrà risultare temporaneamente mosso.Martedì 1° dicembre: il mese comincia con freddo e nuvolosità irregolareAnche la prima giornata di dicembre sarà caratterizzata dall'alternanza tra nuvole e schiarite. Le correnti di grecale continueranno a influenzare il tempo sulla regione, mantenendo condizioni più fredde soprattutto nelle aree lontane dal mare.Gli annuvolamenti più consistenti interesseranno i settori interni. In queste zone non si esclude qualche debole precipitazione sporadica, con una probabilità maggiore ancora una volta sull'Alta Irpinia.Il calo termico sarà più evidente durante la notte e nelle prime ore del mattino. Nel Sannio, in provincia di Avellino e nelle aree più interne del Salernitano, le temperature minime scenderanno quasi ovunque sotto i 5 gradi.Grecale in rinforzo: raffiche fino a 60-70 km/hL'elemento più rilevante della giornata di martedì sarà rappresentato dal vento, destinato a intensificarsi dai quadranti nord-orientali. Le raffiche più forti sono attese nelle zone maggiormente esposte a questa ventilazione.Tra i territori interessati figurano l'area del Partenio, il Baianese, la Valle dell'Irno, la Valle Telesina, la Piana del Sele e la penisola sorrentina. Soprattutto lungo i rilievi appenninici, le raffiche potranno raggiungere velocità comprese tra 60 e 70 chilometri orari.Il mare si manterrà poco mosso o mosso. Il quadro complessivo sarà dunque quello di una Campania senza fenomeni di maltempo diffusi, ma alle prese con temperature basse, ventilazione sostenuta e condizioni più rigide nelle zone interne.Per le giornate successive, fino al 6 dicembre, la tendenza resta orientata verso una fase prevalentemente asciutta. Sarà però necessario seguire l'evoluzione sul Mediterraneo occidentale per capire se l'eventuale formazione di un vortice tra Sardegna e Sicilia potrà riportare piogge sulla regione durante il fine settimana.