SANITA' Multata per la visita non fatta, ma invece era regolarmente andata

L'anziana ha contestato la richiesta, spiegando di avere a disposizione le prove dell'avvenuta prestazione sanitaria

Una richiesta di pagamento arrivata a distanza di nove anni per una visita medica che, secondo la contestazione, sarebbe stata prenotata ma mai effettuata. È quanto accaduto a un'anziana residente a Marano di Napoli, che si è vista recapitare un avviso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione da 20,66 euro, relativo a una prestazione sanitaria del 2017. La donna, però, sostiene di essersi regolarmente presentata all'appuntamento e di avere conservato tutta la documentazione che lo dimostra.A segnalare il caso è stato l'avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori.it e fondatore della rete antiviolenza 1523.it, che sta seguendo la vicenda.La donna conserva ricevuta e refertoL'anziana ha contestato la richiesta, spiegando di avere a disposizione le prove dell'avvenuta prestazione sanitaria: la ricevuta del pagamento, la giustificazione rilasciata per il lavoro e il referto medico.«Mi hanno richiesto il pagamento per una visita che secondo l'Asl avrei prenotato e non effettuato. Ma quella visita l'ho fatta e per fortuna ho conservato la ricevuta di pagamento e la giustifica del lavoro e il referto medico. Sono senza parole, per fortuna siamo persone ordinate e conserviamo sempre le ricevute, ma mi chiedo quante altre persone anziane come me conservino tutte queste certificazioni», ha raccontato.Le richieste per le visite non disdette in CampaniaIl caso si inserisce nella serie di contestazioni relative alle cosiddette «multe pazze» per appuntamenti medici prenotati e non disdetti. Secondo i dati riportati, soltanto l'Asl Napoli 1 Centro ha trasmesso oltre 85mila avvisi di pagamento bonario riferiti a vecchie posizioni debitorie, mentre altre 22mila pratiche sono ancora in fase di accertamento. Richieste analoghe sono state inviate anche da altre aziende sanitarie campane.La Regione ha chiarito che le somme riferite a prestazioni risalenti a più di cinque anni prima non dovranno essere pagate. Per le altre posizioni, invece, è necessario esaminare le singole situazioni. In caso di sanzioni più recenti, i cittadini possono procedere al pagamento oppure presentare ricorso entro 30 giorni.La Regione chiede alle Asl di riesaminare gli avvisiAttraverso la Direzione generale per la Tutela della Salute, Palazzo Santa Lucia ha inoltre invitato le aziende sanitarie a riesaminare in autotutela le richieste già inviate. L'obiettivo è arrivare all'annullamento degli avvisi quando risultino privi dei presupposti necessari oppure siano stati notificati oltre i termini previsti.Una verifica che riguarda anche le situazioni in cui il cittadino ritenga di aver già effettuato la prestazione o possa dimostrare che la contestazione non è fondata.Pisani: «Non pagare soltanto per paura»L'avvocato Angelo Pisani ha definito la vicenda uno scandalo e ha annunciato che NoiConsumatori.it e la rete 1523.it mettono gratuitamente a disposizione degli utenti strumenti per contestare le richieste ritenute ingiustificate.«È uno scandalo – commenta l'avvocato Angelo Pisani – La rete 1523.it e NoiConsumatori.it mettono gratuitamente a disposizione dei cittadini modelli di diffida, richiesta di riesame, accesso alla documentazione e verifica del trattamento dei dati personali. Non invito nessuno a ignorare gli atti ricevuti. Invito tutti a non pagare soltanto per paura e a verificare tempestivamente la fondatezza delle richieste, senza lasciar decorrere eventuali termini di tutela».